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الإثنين، 28-03-2022 09:09 م

تعديل دوام المدارس في رمضان لا يشمل المدارس الخاصة ذات البرامج الأجنبية

عويس


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الاثنين، إن قرار الوزارة بتعديل دوام المدارس خلال شهر رمضان "لا يشمل المدارس الخاصة ذات البرامج الأجنبية". 

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وأوضح عويس لـ"المملكة" أن "المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والثقافة العسكرية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدارس الخاصة العادية مشمولة بالقرار، لكنه لا يتضمن المدارس الخاصة ذات البرامج الأجنبية". 


وقررت وزارة التربية والتعليم الاثنين، تعديل دوام المدارس خلال شهر رمضان، ليبدأ دوام الطلبة للفترة الصباحية عند الساعة 9 صباحا، و12:30 للفترة المسائية.


وجاء القرار وفق عويس وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي"بعد أخذ تغذية راجعة من المواطنين في ظل اختلاف توقيت بدء الدوام لموظفي القطاع العام، وتطبيقًا لما تقتضيه المصلحة العامة".

 

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