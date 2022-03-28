التربية تنشر تفاصيل تعديل دوام المدارس في رمضان

الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، تعديل بدء الدوام اليومي للمدارس ومديريات التربية والتعليم خلال شهر رمضان



وأشارت الوزارة في بيانها، بحسب وكالة بترا، اليوم الاثنين، إلى أن التعديل يأتي على ضوء دراسة التغذية الراجعة من أولياء الأمور حول الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك في ظل اختلاف توقيت بدء الدوام لموظفي القطاع العام، وتطبيقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

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وقالت إن الدوام خلال شهر رمضان المبارك سيكون على النحو الآتي: أولًا: أن يكون دوام مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 من بعد الظهر، ليتسنى لهم الإشراف ومتابعة دوام المدارس.



ثانيًا: أن يكون دوام المدارس كالآتي : أ- مدارس الفترة الواحدة:- يبدأ الدوام الساعة 9 صباحا.



مدة الحصة 40 دقيقة.

مدة الاستراحة 10 دقائق.

تلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص.

تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة 1:50 دقيقة.

إلغاء الحصة الثامنة.



ب – مدارس الفترتين:- يبدأ الدوام الساعة 9 صباحا للفترة الصباحية والساعة 12:30 للفترة المسائية.

مدة الحصة 30 دقيقة.

مدة الاستراحة 10 دقائق.

تلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص.

تنتهي الحصة السادسة للفترة الصباحية في تمام الساعة 12:10 ظهرا.

تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية في تمام الساعة 3:40 بعد الظهر.

إلغاء حصص النشاط (حصتين) والرياضة (حصتين) وحصة الفن للصفوف التي يزيد مجموع حصصها عن 30 حصة أسبوعيا.

إلغاء الحصة الثامنة.

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