الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 07:33 م

التربية تنشر تفاصيل تعديل دوام المدارس في رمضان

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، تعديل بدء الدوام اليومي للمدارس ومديريات التربية والتعليم خلال شهر رمضان

وأشارت الوزارة في بيانها، بحسب وكالة بترا، اليوم الاثنين، إلى أن التعديل يأتي على ضوء دراسة التغذية الراجعة من أولياء الأمور حول الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك في ظل اختلاف توقيت بدء الدوام لموظفي القطاع العام، وتطبيقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

اضافة اعلان


وقالت إن الدوام خلال شهر رمضان المبارك سيكون على النحو الآتي: أولًا: أن يكون دوام مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 من بعد الظهر، ليتسنى لهم الإشراف ومتابعة دوام المدارس.


ثانيًا: أن يكون دوام المدارس كالآتي : أ- مدارس الفترة الواحدة:- يبدأ الدوام الساعة 9 صباحا.

مدة الحصة 40 دقيقة.
مدة الاستراحة 10 دقائق.
تلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص.
تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة 1:50 دقيقة.
إلغاء الحصة الثامنة.


ب – مدارس الفترتين:- يبدأ الدوام الساعة 9 صباحا للفترة الصباحية والساعة 12:30 للفترة المسائية.
مدة الحصة 30 دقيقة.
مدة الاستراحة 10 دقائق.
تلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص.
تنتهي الحصة السادسة للفترة الصباحية في تمام الساعة 12:10 ظهرا.
تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية في تمام الساعة 3:40 بعد الظهر.
إلغاء حصص النشاط (حصتين) والرياضة (حصتين) وحصة الفن للصفوف التي يزيد مجموع حصصها عن 30 حصة أسبوعيا.
إلغاء الحصة الثامنة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

i

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

w

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

ffff

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

a

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

aaaaa

الجامعة الهاشمية تطلق حملة توعوية بعنوان الأردن ضد السرطان

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

منع دخول أي طالب توجيهي لم يتلقى جرعتي اللقاح لقاعات الامتحانات

w

العجارمة يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس السلط

وزارة التربية والتعليم

تزويد مدارس في البادية الشمالية الغربية بكرفانات مجهزة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ

وزارة التربية والتعليم

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

مدارس خاص

التربية : نشاطات تحفيزية لطلبة المدارس لتشجيعهم على تلقي المطاعيم