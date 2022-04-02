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السبت، 02-04-2022 07:50 م

أمين عام التربية تتفقد مدارس العقبة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والتربوية.

جاء ذلك خلال زيارتها لعدد من المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العقبة ولقائها الفاعليات التربوية والمجتمعية فيها، يرافقها رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة شوكت البطوش ومديرة التربية الدكتورة سمية البرديني.

وأضافت، القبيلات أن الوزارة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة البيئة التعليمية التعلمية للطلبة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس الخاصة لإنجاح امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" من خلال تسخير امكانياتها من المباني والحافلات.

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