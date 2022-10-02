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الأحد، 02-10-2022 05:47 م

تعليمات جديدة لتصنيف المؤسسات التعليمية

عويس


الوكيل الاخباري - أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأطفال رقم (4) لسنة 2022.

وترمي التعليمات الجديدة إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته في المملكة، كاستراتيجية وطنية بما يحقق توفير التعليم بالجودة العالية والبدائل التعليمية المتميزة للطلبة، وتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز، وحماية حقوق مؤسسي المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحقيق العدالة والمساواة في تقييم المؤسسات.

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