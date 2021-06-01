تعليمات للقادمين من السعودية إلى الأردن

الوكيل الاخباري -

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اطلع السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، في منفذ حالة عمار – المدورة، الثلاثاء، على سير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للسعوديين القادمين إلى الأردن، بعد رفع تعليق سفر السعوديين.ونوه السديري بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.وأكد السفير السديري في تصريح صحفي، أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية في سبيل تقديم كافة الخدمات للعابرين والمسافرين عبر منفذ حالة عمار- المدورة، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية للسعوديين في الخارج، بالتزامن مع صدور توجيهات الأردن بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.وتتضمن الاشتراطات “تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني”.كما نصت الاشتراطات “على الرّاغبين بالقدوم إلى الأردن من غير الحالات أعلاه بما فيه من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً، وفيما يتعلق بالسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن.