تعميم حكومي بسبب تفشــي كورونا

الوكيل الإخباري- قام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ، توفيق كريشان، بالتعميم إلى رؤساء البلديات بضرورة الإيعاز للمفتشين وأقسام الرقابة في البلديات، بضرورة تشديد وتكثيف اعمالهم على المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها ومرتاديها من المواطنين ، للتحقق من مدى التزامهم بكافة إجراءات الوقاية المطلوبة الواردة في اوامر الدفاع.

اضافة اعلان



وأكد كريشان في تعميمه الصادر اليوم الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وكل من يقصر او يتهاون في تطبيق الاجراءات القانونية المطلوبة فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ويعتبر تقصيرا وتهاونا في اداء المهام المطلوبة منه.



وشدّد أن الإلتزام بالممارسات والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية للحد من إنتشار فيروس كورونا وللقضاء علية في ظل ازدياد حالات الاصابة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



