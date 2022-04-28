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تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

الخميس، 28-04-2022 09:47 م

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المُشتركة في المملكة إلى وضع برنامج عمل مكثّف وشامل ومتكامل لإدامة أعمال النظافة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستشهد كثافة في مرتادي وزوّار المُتنزهات والحدائق العامة والغابات والمناطق السياحية والأثرية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم النفايات وتكدّسها في تلك المواقع.

وطلبت الوزارة في تعميم وجهته إلى رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بأن يشرفوا شخصياً على برنامج العمل، وتكليف المدراء والمسؤولين والمُختصين بالمتابعة اليومية لِفِرق عمل النظافة العاملة في الميدان، قبل وخلال عطلة وبعد عطلة العيد، نظراً لأهمية إدامة عمل النظافة في هذه الفترة.

كما طلبت من البلديات والمجالس أن يتضمّن برنامج العمل أيضاً إزالة الأعشاب ضمن المناطق الحضرية والسكنية والساحات العامة وجوانب الطُرق الداخلية والخارجية والجُزر الوسطية والأطاريف، لإبرازها بالشكل اللائق والمحافظة على نظافتها، إلى جانب الحد من اشتعال الحرائق فيها، والتي قد تصل إلى الغابات والمحميات الطبيعية.

وتضمّن التعميم الطلب من البلديات والمجالس الاهتمام أيضاً بنظافة المقابر والعناية بها وإزالة الأعشاب الموجودة فيها، والتي تزداد في عطلة العيد أعداد زوارها كذلك.

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