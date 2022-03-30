مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة التصلب اللويحي

الوكيل الاخباري - أفتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات اليوم الأربعاء، وحدة التصلب اللويحي في مدينة الحسين الطبية، انطلاقاً من رسالة ورؤية الخدمات الطبية الملكية وسعيها الدائم لتخفيف الأعباء على المريض.



وقال المساعد للشؤون الطبية والأقاليم مستشار أول أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب ماجد الهباهبة: "إن تأسيس وحدة التصلب اللويحي جاء بهدف متابعة وتقييم وعلاج مرضى التصلب اللويحي، وازدياد أعداد المرضى المصابين بالتصلب اللويحي عالمياً".

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