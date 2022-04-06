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إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

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الأربعاء، 06-04-2022 12:59 م

إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، إن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز خدمات رقمية جديدة لإضافتها على تطبيق سند الحكومي.

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وأضاف الهناندة، في رده على استفسارات "المملكة" أن هناك تحديثا جديدا سيطلق الشهر الحالي ويشمل خدمات تتضمن بالمرحلة الأولى التوقيع الرقمي/ الإلكتروني وفي نهاية حزيران/ يونيو المقبل ستتحدث خدمات أخرى، ثم سيكون هناك تحديث شهري؛ ليصبح مع نهاية العام لدينا أكثر من 450 خدمة على تطبيق سند تشمل عدة مؤسسات رسمية.


وأشار، إلى أن بعض الخدمات التي ستضاف قد تكون خدمات غير قائمه أو متاحة وجرى تحديثها وتجاوز المشاكل الموجودة بها.


وحسب الموقع الإلكتروني التابع لتطبيق "سند " فإن التطبيق يعتبر بوابة للخدمات الحكومية الرقمية، حيث يتيح لك الدخول بكلمة ‎مرور واسم مستخدم موحّدين بدلًا من كلمات مرور متعدّدة؛ لإنجاز ‎العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت، ومن أي مكان، فيما لا يشمل التطبيق حاليا سوى خدمة إصدار شهادة عدم محكومية إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن مستندات رقمية شخصية للمستخدم.


وتشمل المستندات الرقمية المضافة، رخصة القيادة ورخصة المركبة والهوية الشخصية وشهادة الميلاد، وأُضيفت الشهادات الجامعية وشهادة الثانوية العامة إلى فئة من الفئات وجاري العمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للبدء بأسرع وقت باعتماد المستندات الرقمية في المعاملات كردية التقليدية و تجهيز أنظمتهم لتفعيل ذلك.


 




 

 


 

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