الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير الصناعة والتجارة لـ الوكيل : نتوقع استقرار الاسعار خلال الفترة القادمة

الزراعة والبيئة تبحثان خطة مكافحة الذباب المنزلي

ضبط 209 آلاف حبة مخدرة بالقرب من مركز حدود العمري

4 اصابات بحادث سير في الجبيهة

سلوفينيا تطرد 33 دبلوماسياً روسياً

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء - أسماء

الصحة تدعو للامتناع عن التدخين بعد الإفطار

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك لمنتسبي الأمن العام بمناسبة رمضان

توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة خلال شهر رمضان

أوقاف الرصيفة تعقد محاضرات توعوية

الثلاثاء، 05-04-2022 10:17 م

الزراعة والبيئة تبحثان خطة مكافحة الذباب المنزلي

1


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع في مبنى وزارة الزراعة، خطة مكافحة الذباب المنزلي، بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة البيئة ومندوب عن وزارة الداخلي والأمن العام ورؤساء البلديات في وادي الأردن وكافة المؤسسات المعنية.

وأعلن الحنيفات أن موعد انطلاق حملات مكافحة الذباب المنزلي في وادي الأردن ستكون بتاريخ 16 نيسان الحالي، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة من خلال قسم مكافحة الذباب المنزلي ستتولى تنسيق الجهود بين كافة الوزارات والمؤسسات للوصول إلى خطة مستدامة تستطيع من خلالها القضاء على هذه المشكلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

ضبط 209 آلاف حبة مخدرة بالقرب من مركز حدود العمري

وزارة الصحة

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء - أسماء

320221214536498121515

الصحة تدعو للامتناع عن التدخين بعد الإفطار

3202215171446351942932

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك لمنتسبي الأمن العام بمناسبة رمضان

120222384132918552839

توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة خلال شهر رمضان

320223020597595574955

أوقاف الرصيفة تعقد محاضرات توعوية

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

مبادرة لزراعة الأشجار في الأغوار الجنوبية

1

وزير الزراعة: إنجاز ثلث أولويات العام الأول من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

0L5A5755

الزراعة : ارتفاع كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية

6

رئيس بلدية عجلون يتفقد احتياجات منطقة الصفا

fff

وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

f

الزراعة: إقرار طرح 25 عطاء حصاد مائي في مختلف محافظات المملكة