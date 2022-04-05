الزراعة والبيئة تبحثان خطة مكافحة الذباب المنزلي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع في مبنى وزارة الزراعة، خطة مكافحة الذباب المنزلي، بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة البيئة ومندوب عن وزارة الداخلي والأمن العام ورؤساء البلديات في وادي الأردن وكافة المؤسسات المعنية.



وأعلن الحنيفات أن موعد انطلاق حملات مكافحة الذباب المنزلي في وادي الأردن ستكون بتاريخ 16 نيسان الحالي، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة من خلال قسم مكافحة الذباب المنزلي ستتولى تنسيق الجهود بين كافة الوزارات والمؤسسات للوصول إلى خطة مستدامة تستطيع من خلالها القضاء على هذه المشكلة.

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