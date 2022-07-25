تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

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الإثنين، 25-07-2022 08:11 م

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كورونا 5


الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن لم يسجل لغاية اللحظة أيّة إصابات بجدري القردة؛ وذلك في أعقاب إعلان الصحة العالمية كحالة طارئة.

وأضاف البلبيسي، في حديثه للتلفزيون الأردني، أنه تم التعميم على المراكز الصحية والمستشفيات عن الإبلاغ للحالات المشتبهة بإصابتها بجدري القردة حتى يتم التأكد منها.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإجراءات بالتعاون مع المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية والمركز الوطني لإدارة الأزمات، لتنفيذ عمليات الرصد والاستجابة لأيّة حالة مشتبه بها.

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