الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الصحة : لا عودة للاغلاقات وهذا أقصى إجراء ممكن أن نتخذه بسبب كورونا

التربية توضح حول نسب النجاح الأولية بالتوجيهي

التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

الكرك : تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن

ضبط سائق ابرز رخصة قيادة تعود لشخص آخر

الكاظمي :العراق لن يدخل بأي تحالف عسكري دولي

مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن يريد إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

خادم الحرمين الشريفين يلتقي بايدن

موسكو : العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى أزمة ركود عالمي

الضمان: إصابات ميناء العقبة التي تم نقلها بالإسعاف الجوي لعمّان تماثلت للشفاء

الجمعة، 15-07-2022 09:37 م

وزير الصحة : لا عودة للاغلاقات وهذا أقصى إجراء ممكن أن نتخذه بسبب كورونا

الهواري


الوكيل الاخباري - استبعد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عودة الإغلاقات في الأردن بسبب انتشار إصابات كورونا خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال وزير الصحة، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، إن الوزارة لا تتوقع ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير في الأردن خلال الفترة المقبلة.

وبين أن الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا في الأردن ممتاز وتحت السيطرة.

وكشف الهواري عن تسجيل 2400 إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وفي السياق، قال الهواري، إن إصابات كورونا عالمياً ارتفعت مؤخراً 30%، مضيفاً أن الأردن يسجل في الأسبوع معدل 2000 إصابة.

ولفت إلى أن نسب الدخول للمستشفيات بسبب كورونا قليلة، مشيراً إلى وجود 5 إصابات بكورونا يرقدون في العناية الحثيثة بمستشفيات المملكة.

وأكد الهواري على أهمية أخذ الجرعة الثالثة المعززة من مطعوم كورونا، لمن لم يتلقاها، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في التجمعات.

واعتبر أن أقصى إجراء ممكن أن تتخذه وزارة الصحة حالياً هو دعوة المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية ٣

التربية توضح حول نسب النجاح الأولية بالتوجيهي

1202222192829943956046

التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

7202214212647400875149

الكرك : تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن

720224234843335506012

ضبط سائق ابرز رخصة قيادة تعود لشخص آخر

7202213151224824541715

الضمان: إصابات ميناء العقبة التي تم نقلها بالإسعاف الجوي لعمّان تماثلت للشفاء

720221420102240522596

عجلون تشهد حركة سياحية نشطة

أخبار متعلقة
كورونا الوكيل

حقيقة دخول الاردن بموجة كورونا جديدة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا العاملة يوم الجمعة - أسماء

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الخميس - أسماء

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء