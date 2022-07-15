وزير الصحة : لا عودة للاغلاقات وهذا أقصى إجراء ممكن أن نتخذه بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - استبعد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عودة الإغلاقات في الأردن بسبب انتشار إصابات كورونا خلال الفترة القليلة الماضية.



وقال وزير الصحة، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، إن الوزارة لا تتوقع ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير في الأردن خلال الفترة المقبلة.



وبين أن الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا في الأردن ممتاز وتحت السيطرة.



وكشف الهواري عن تسجيل 2400 إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.



وفي السياق، قال الهواري، إن إصابات كورونا عالمياً ارتفعت مؤخراً 30%، مضيفاً أن الأردن يسجل في الأسبوع معدل 2000 إصابة.



ولفت إلى أن نسب الدخول للمستشفيات بسبب كورونا قليلة، مشيراً إلى وجود 5 إصابات بكورونا يرقدون في العناية الحثيثة بمستشفيات المملكة.



وأكد الهواري على أهمية أخذ الجرعة الثالثة المعززة من مطعوم كورونا، لمن لم يتلقاها، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في التجمعات.



واعتبر أن أقصى إجراء ممكن أن تتخذه وزارة الصحة حالياً هو دعوة المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات.

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