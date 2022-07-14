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الخميس، 14-07-2022 07:35 م

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الجمارك

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022 م.

ويتضمن القرار إتباع وحدة الرَّقابة الدَّاخليَّة بأعلى هرم دائرة الجمارك، ودمج وحدات التَّطوير المؤسَّسي في وحدة تنظيميَّة واحدة.

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كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجالس المهارات القطاعيَّة لسنة 2022م؛ بهدف معالجة أحكام وشروط تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، وآليَّات عملها، والمهام المناطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.

 

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