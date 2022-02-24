تعميم صادر عن وزير الصحة للبدء بتطبيق الإجراءات التخفيفية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس، تعميما للبدء بتطبيق الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع جائحة كورونا، اعتبارا من الأول من آذار المقبل.



وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذه الإجراءات الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده الهواري برفقة وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.



وشدد وزير الصحة على أن الوباء ما زال مستمرا محليا وعالميا، وأن جميع القرارات مرهونة بالوضع الوبائي المحلي والعالمي، وأن الوقاية الصحية والحصول على المطاعيم هي السبيل للسيطرة على هذا الوباء.



وأكد التعميم على عودة المدارس للتعليم الوجاهي وهو ما تم بتاريخ 20 شباط الحالي، كما كان مقررا سابقا، وإلغاء نسبة (10%) لتحويل الصف أو المدرسة إلى التعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطالب المصاب فقط لمدة (5) أيام من تاريخ أخذ العينة، ويعود بعدها إلى الدراسة دون الحاجة لإجراء فحص (PCR) كمتطلب للعودة إلى المدرسة.

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