الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك

مركز الأزمات: نهيب بالأردنيين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب إلى الغربية

الصحة تعلن قائمة أسماء مراكز التطعيم الجمعة - تفاصيل

السفيرة الأوكرانية تدعو الأردنيين والعالم إلى إدانة "العدوان الروسي"

قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في اوكرانيا

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

ورشة عمل في مركز ادارة ونمذجة الازمات في آل البيت

يوم وظيفي في معهد تدريب الهاشمية

الخميس، 24-02-2022 04:30 م

تعميم صادر عن وزير الصحة للبدء بتطبيق الإجراءات التخفيفية

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس، تعميما للبدء بتطبيق الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع جائحة كورونا، اعتبارا من الأول من آذار المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذه الإجراءات الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده الهواري برفقة وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.
 
وشدد وزير الصحة على أن الوباء ما زال مستمرا محليا وعالميا، وأن جميع القرارات مرهونة بالوضع الوبائي المحلي والعالمي، وأن الوقاية الصحية والحصول على المطاعيم هي السبيل للسيطرة على هذا الوباء.

وأكد التعميم على عودة المدارس للتعليم الوجاهي وهو ما تم بتاريخ 20 شباط الحالي، كما كان مقررا سابقا، وإلغاء نسبة (10%) لتحويل الصف أو المدرسة إلى التعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطالب المصاب فقط لمدة (5) أيام من تاريخ أخذ العينة، ويعود بعدها إلى الدراسة دون الحاجة لإجراء فحص (PCR) كمتطلب للعودة إلى المدرسة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

ddd

افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك

main_image619a19bfb62ec

مركز الأزمات: نهيب بالأردنيين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب إلى الغربية

420212783449697884083

الصحة تعلن قائمة أسماء مراكز التطعيم الجمعة - تفاصيل

d181fd1dd0153989236df633e5f94f9c

السفيرة الأوكرانية تدعو الأردنيين والعالم إلى إدانة "العدوان الروسي"

3202119164118864242205

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في اوكرانيا

أخبار متعلقة
443577_1_1643615306

الصحة توضح لـ الوكيل حول الإصابتين بالمتحور الخفي (BA.2)

0L5A1628 - Copy

77 ألفا و899 إصابة كورونا نشطة في المملكة

وزارة الصحة

15 وفاة و 4224 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

إصابات

76 ألفا و198 إصابة كورونا نشطة في المملكة

120222620032157445924

الصحة تعلن عن توقف عمل مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الجمعة

كورونا 5

مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة - أسماء