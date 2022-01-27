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الخميس، 27-01-2022 07:47 م

الصحة تعلن عن توقف عمل مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الجمعة

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 الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة عن توقف عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا يوم غد الجمعة الموافق ١/٢٨/ ٢٠٢٢، وذلك نظرا للظروف الجوية.
وستستأنف الفرق المخصصة عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.

يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي يتوافر فيها مطاعيم فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.

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