الصحة توضح لـ الوكيل حول الإصابتين بالمتحور الخفي (BA.2)

الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، على أن المتحور الفرعي من أوميكرون (BA.2) الذي سجل منه اصابتين في الأردن اليوم الاثنين، ليس متحورا جديداً أو مختلفا.

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وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن (BA.2) و (BA.1) هما نوعين من ذات متحور أوميكرون، ولا يختلفان من حيث التأثير والأعراض وسرعة الانتشار.



وأشار إلى أن النوعين منتشرين في أكثر من 60 دولة حول العالم، إلا أنه بالأردن سجل اليوم اصابتين بالنوع (BA.2).



ونوه البلبيسي إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من هذا النوع، مشددا على أنه ليس متحورا او مرضا جديدا .



وأعلن مختبر بيولاب الطبي، عن رصد أول حالتين مؤكدتين في الأردن والوطن العربي للمتحور الفرعي من أوميكرون (BA.2) والذي يعرف بـ "المتحور الخفي"، والذي يسمى بذلك نظراً لعدم قدرة فحوصات PCR التقليدية على التمييز بينه وبين المتحور "دلتا".

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