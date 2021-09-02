تعميم على الصيدليات حول أعراض دوائين ووصفات مزورة

الوكيل الاخباري- عممت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على الصيدليات في المملكة، حول أعراض دوائين وهما “Lamotrigine، و Bendamustine”.



ووفق التعاميم التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري"، فان هذين الدوائين لهما أعراض جانبية ووجب الحذر عند اعطائهما للمرضى.



كما عممت الغذاء والدواء، بوجود وصفات مزورة تحمل اسم وختم أحد الأطباء.



وبشأن دواء Lamotrigine، قالت الغذاء والدواء:



أظهرت مراجعة لنتائج الدراسة احتمالا متزايدًا لخطر الإصابة باضطراب نظم القلب لدى مرضى القلب الذين يتناولون عقار لاموتريجين.



– يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تقييم ما إذا كانت الفوائد المحتملة للارموتريجين تفوق المخاطر المحتملة لعدم انتظام ضربات القلب لكل مريض.



– أظهرت الاختبارات المعملية التي أجريت بتركيزات ذات صلة علاجياً أن لاموتريجين يمكن أن يزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب الخطيرة ، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة ، في المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلب الهيكلية أو الوظيفية المهمة سريريًا.



– قد يزداد خطر حدوث عدم انتظام ضربات القلب بشكل أكبر إذا تم استخدامه مع أدوية أخرى تمنع قنوات الصوديوم في القلب. لا ينبغي اعتبار حاصرات قنوات الصوديوم الأخرى المعتمدة للصرع والاضطراب ثنائي القطب وغيرها من المؤشرات بدائل أكثر أمانًا لللاموتريجين في حالة عدم وجود معلومات إضافية.



أما بشأن دواء Bendamustine، قالت المؤسسة:



في الدراسات السريرية ، لوحظ وجود خطر متزايد من الخلفية لسرطانات الجلد غير الميلانينية (سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية) في المرضى الذين عولجوا بعلاجات تحتوي على بنداموستين.



– إجراء فحوصات دورية للجلد للمرضى الذين يخضعون لأنظمة تحتوي على بنداموستين ، لا سيما في المرضى الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد – الأشخاص الذين يعانون من لون بشرة طبيعي أفتح ؛ الجلد الذي يحترق أو يحمر النمش بسهولة ؛ عدد كبير من الشامات. وتاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الجلد.



– تم الإبلاغ أيضًا عن حالات نادرة جدًا من اعتلال الدماغ الكبدي المزمن لدى المرضى الذين يعالجون بالبنداموستين عادةً بالاشتراك مع ريتوكسيماب أو أوبينوتوزوماب.



– ضع في الاعتبار PML في التشخيص التفريقي للمرضى الذين يعانون من bendamustine مع علامات أو أعراض عصبية أو معرفية أو سلوكية جديدة.



– في حالة الاشتباه في اعتلال اعتلال الدماغ البؤري المزمن ، قم بإجراء تقييمات تشخيصية مناسبة ووقف العلاج حتى يتم استبعاد اعتلال التهاب الدماغ البؤري المزمن.

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