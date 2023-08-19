تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، بالعمل على وقف مطالبة المواطنين بتقديم صورة مصدقة عن الوثائق الورقية.



وفق التعميم الصادر بتاريخ 15 / 8 / 2023 واطلع عليه موقع الوكيل الاخباري طلب رئيس الوزراء من هذه الجهات إعلام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمتطلبات الفنية اللازمة لتمكينهم من قراءة بيانات الوثائق الأصلية التي يظهرها المواطن، والتأكد من صحتها من خلال الربط مع نظام الربط البيني.

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