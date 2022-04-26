الثلاثاء 26-04-2022
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الثلاثاء، 26-04-2022 10:25 ص

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3435.786 طن، توزعت على 2302.610 طن خضار،909.665 طن فواكه، و 223.512 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 733.868طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش.


وتواصل أسعار الليمون ارتفاعها حيث يبلغ سعر الكيلو من 125 إلى 170 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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