تفاصيل إصابة ضابط صف خلال مداهمة لتجار مخدرات في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مديرية الأمن العام أن أحد ضباط الصف من قوة أمنية قد أُصيب بإطلاق نار أثناء عملية أمنية لمداهمة تجار للمخدرات، في لواء الشونة الجنوبية وأسعف للمستشفى وحالته قيد العلاج.وفي التفاصيل أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فريقا تحقيقيا ، تمكن من تحديد احد اوكار تجار المواد المخدرة في لواء الشونة الجنوبية ومعظمهم من المصنفين بالخطرين، إذ تحركت قوة امنية متخصصة للمكان لمداهمته .وأكد أنه وفور وصول القوة الأمنية ومداهمة مكان وجودهم تعرضوا لإطلاق عيارات نارية مباشرة من قبل مجموعة من تجار المخدرات كانوا داخل المكان ، ما نجم عنه إصابة أحد افراد القوة الامنية بعيار ناري ، أسعف على إثرها وما زال قيد العلاج، فيما أُصيب احد الاشخاص المشبوهين ممن تواجدوا بالمكان وأُسعف للعلاج وما لبث أن فارق الحياة .وتابع الناطق الإعلامي، أن القوة الأمنية تمكنت من ملاحقة وإلقاء القبض احد تجار المخدرات وهو من المصنفين بالخطرين بقضايا الاتجار بالمخدرات وترويع المواطنين ، فيما يجري البحث عن ثلاثة مشبوهين آخرين اطلقوا النار باتجاه القوة ولاذوا بالفرار من المكان، مشيرا إلى أنه ضبطت كميات من المواد المخدرة داخل المكان إضافة الى ستة أسلحة نارية وما زال التحقيق جارياً.وقال إن مديرية الأمن العام إذ تدعو بالشفاء العاجل لضابط الصف المصاب، لتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة المجرمين الذين امتهنوا بيع الموت والسموم على حساب سلامة المجتمع وأمنه، مشددة على انها ستبقى سداً منيعاً في وجه تجار الموت، مهما بلغت التضحيات لحماية الوطن من تلك الفئة الضالة التي تستهدف الوطن وسلامة أبنائه, وان حربها متواصلة على المخدرات وتجّارها اينما كانوا .