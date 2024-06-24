تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - المهندس زياد السعايدة، تفاصيل تطبيق تعديلات تعرفة الكهرباء في الأردن.

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وقال السعايدة، في تصريح له اليوم الاثنين، إن الهيئة في صدد تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، لتشمل بعض القطاعات.



وبين السعايدة ، أن التعرفة الجديدة تعتمد على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية: "خارج الذروة" و"الذروة الجزئية" و"الذروة"، وتقسم إلى:



أولا: تعرفة خارج الذروة (من الساعة 5 صباحا ولغاية 2 ظهرا).



ثانيا: تعرفة الذروة الجزئية (من الساعة 2 ظهرا ولغاية 5 عصرا)، ومن (الساعة 11 ليلا ولغاية 5 صباحا).



ثالثا: تعرفة الذروة (من الساعة 5 عصرا ولغاية 11 ليلا).



ولفت إلى أن القطاعات التي تشملها التعرفة الجديدة هي عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي .

وبما يتعلق بشحن المركبات، أكد السعايدة أنها ستكون مشمولة حتى في المنازل، ويمكن ان يقوم الشخص الذي سيشحن سيارته باختيار الوقت المناسب من الفترات المبينة أعلاه حتى يستفيد من الأسعار، وسيتم اضافة قطاعات جديدة إلى جانب القطاعات الموجودة بعد عمل الدراسات اللازمة، اما بما يتعلق بالنظام الشمسي، قال السعايدة إن من تقدم بطلب وتم دراسة طلبة قبل 1-6 سيتم التعامل معه على النظام القديم، أما من لم يحصل على موافقة مبدئية قبل التاريخ المذكور سيتم التعامل معه بالتعرفة الجديدة.