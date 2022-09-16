تفاصيل جديدة حول السيدة التي بقيت تحت أنقاض عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري - قال مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم جابر، إن ما تبقى تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة، سيدة كانت موجودة في الطابق الأول.



وأضاف جابر عبر التلفزيون الأردني أن الكوادر حصرت المواقع المحتمل وجود السيدة فيها، وهنالك 3 مواقع تقوم الكوادر بكل المحاولات لإخراجها.



ولفت إلى أن عملية الإنقاذ غير محددة بالوقت؛ كون السيدة تتواجد بموقع يوجد فيه طمم بصورة كبيرة، وفق الأماكن المحتملة.



ونوه إلى أن الكثير من المعدات المستخدمة لم تحدد موقع السيدة بسبب الردم، وبالتالي لا نستطيع الحكم بدقة حول موقعها.

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