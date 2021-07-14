تفاصيل جديدة حول منشور الفيسبوك الذي تسبب بفصل طالبة من الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القطاطشة إن قرار فصل الطالبة التي بثت شكواها عبر حسابها الخاص بالفيسبوك تم الموافقة عليه دون رجعة.

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وأضاف القطاطشة لـ الوكيل الإخباري أن الطالبة التي كتبت منشورا قالت فيه انها تعرضت لإصابة خلال محاضرة عملية لكلية التربية الرياضية لمساق "سباحة 2"، لم يكن دقيقا تمام ، حيث قالت في المنشور أنها تعرضت للكسر، والتقرير يوضح أنها مجرد رضوض، لتتعرض مدرسة المساق لموجة إساءات كبيرة خلال التعليقات على المنشور الذي لاقى تفاعلا كبيرا.

وعليه قامت مدرسة المساق برفع شكوى على الطالبة في الجامعة، بسبب المنشور الذي نشرته، وبعد أن رفضت الطالبة بشكل قطعي شطب منشورها على الفيسبوك.



وأكد القطاطشة أنه على قناعة مطلقة بالعقوبة التي فرضت على الطالبة، لافتا إلى ان الجامعة لم تتخذ بعد العقوبة النهائية بحقها، وهي الفصل النهائي من الجامعة.

