فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا في الأردنية

الوكيل الإخباري -
أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.اضافة اعلان
وقالت الكلية في بيان نشر على موقع الجامعة الأردنية، إن موعد التقديم يبدأ اعتباراً من صباح اليوم الخميس وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 25 / 7 / 2021 .
وأكدت الجامعة أن البرامج المطروحة كتالي:
كلية الآداب
1. دكتوراه التاريخ
2. دكتوراه الجغرافيا
3. دكتوراه الفلسفة
4. ماجستير التاريخ/رسالة
5. ماجستير الجغرافيا/رسالة
6. ماجستير الفلسفة/رسالة
7. ماجستير علم الاجتماع/رسالة
8. ماجستير اللغة العربية وآدابها/رسالة
9. ماجستير اللغة العربية للناطقين بغيرها/شامل
كلية الأعمال
1. ماجستير المالية/ شامل
2. ماجستير المحاسبةMA /رسالة + شامل
3. ماجستير اقتصاد الاعمال/رسالة
4. ماجستير معلوماتية الأعمال/رسالة+شامل
كلية العلوم
1. دكتوراه علوم حياتية
2. ماجستير الرياضيات/رسالة+شامل
3. ماجستير الفيزياء/رسالة+شامل
4. ماجستير الفيزياء الطبية/شامل
5. ماجستير الكيمياء/رسالة
6. ماجستير الجيولوجيا/رسالة
7. ماجستير علوم البيئة وادارتها/رسالة
كلية الشريعة
1. دكتوراه العقيدة الإسلامية
2. ماجستير القضاء الشرعي/رسالة
3. ماجستير التفسير/رسالة
كلية الطب
1. ماجستير علم السموم المخبري/شامل
2. ماجستير العلوم الطبية المخبرية/شامل
3. ماجستير علم الأدوية/رسالة
كلية الزراعة
1. دكتوراه البستنة والمحاصيل
2. دكتوراه الانتاج الحيواني
3. دكتوراه تغذية الإنسان والحميات
4. دكتوراه الاراضي والمياه والبيئة
5. دكتوراه وقاية النبات
6. ماجستير البستنة والمحاصيل/رسالة
7. ماجستير الانتاج الحيواني/رسالة
8. ماجستير تغذية الانسان والحميات/رسالة
9. ماجستير وقاية النبات / رسالة
كلية التمريض
1. دكتوراه التمريض
كلية العلوم التربوية
1. دكتوراه التربية الخاصة
2. دكتوراه اصول التربية
3. دكتوراه تكنولوجيا التعليم
4. ماجستير علم النفس التربوي/تعلم ونمو/شامل
5. ماجستير علم النفس التربوي/القياس والتقويم/شامل
6. ماجستير الارشاد النفسي والتربوي/ رسالة+شامل
7. ماجستير التربية الخاصة/رسالة+شامل
8. ماجستير علم المكتبات والمعلومات/رسالة+شامل
9. ماجستير الادارة التربوية/شامل
10. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس اللغة العربية/رسالة+شامل
11. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس اللغة الإنجليزية/رسالة+شامل
12. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس العلوم/رسالة
13. ماجستير المناهج والتدريس/المناهج العامة/رسالة+شامل
14. ماجستير المناهج والتدريس/تكنولوجيا التعليم/رسالة+شامل
كلية الهندسة والتكنولوجيا
1. ماجستير الهندسة الميكانيكية/ رسالة
2. ماجستير الطاقة المتجددة/رسالة
3. ماجستير الهندسة المدنية/مياه وبيئة/ رسالة
4. ماجستير الهندسة المدنية/نقل/ رسالة
5. ماجستير هندسة ادارة المشاريع/رسالة
6. ماجستير الهندسة الكهربائية/اتصالات/ رسالة
7. ماجستير الهندسة الكيميائية/رسالة
8. ماجستير هندسة الحاسوب والشبكات/رسالة
9. ماجستير هندسة العماره/رسالة
كلية علوم الرياضة
1. د كتوراه الإشراف والتدريس في التربية البدنية
2. ماجستير الإشراف والتدريس في التربية البدنية/رسالة+شامل
كلية الصيدلة
1. د كتوراه العلوم الصيدلانية
2. ماجستير العلوم الصيدلانية /رسالة
كلية طب الأسنان
1. ماجستير التركيبات السنية الثابتة والمتحركة/رسالة
كلية الفنون والتصميم
1. ماجستير الفنون الموسيقية /رسالة
مركز دراسات المرأة
1. ماجستير دراسات المرأة / رسالة +شامل
كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
1. دكتوراه علم الحاسوب
2. ماجستير ذكاء الشبكة/ رسالة+شامل
3. ماجستير الحكومة الالكترونية/ رسالة+شامل
4. ماجستير علم الحاسوب/ رسالة+شامل
كلية الآثار
1. ماجستير الآثار/ رسالة
كلية اللغات الأجنبية
1. ماجستير الترجمة فرنسي-عربي /رسالة+شامل
كلية علوم التأهيل
1. ماجستير العلاج الطبيعي /رسالة+شامل
كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية
1. ماجستير فض النزاعات /رسالة+شامل
فرع العقبة
1. ماجستير علوم البحار/رسالة
ودعت للاطلاع على الخطط الدراسية والشروط الخاصة لكل برنامج على موقع كلية الدراسات العليا على الرابط التالي: (http://graduatedstudies.ju.edu.jo/ar/arabic/Home.aspx )
الوثائق المطلوبة:
(ملاحظة) يرجى تحميل كافة الوثائق المطلوبة التالية كملف واحد فقط بامتداد “.pdf” على ان لا يتجاوز حجمه عن (6 ميجابايت) على النظام الالكتروني وفي حال تم قبول الطالب عليه احضار الوثائق ورقياً مصدقة حسب الاصول.
1. صورة مصدقة عن كشف الشهادة الثانوية (التوجيهي) او ما يعادلها.
2. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس).
3. صورة مصدقة عن مصدقة الدبلوم (ان وجدت).
4. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الثانية (الماجستير)/ لطلبة الدكتوراه.
5. صورة مصدقة عن كشوف علامات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير.
6. نظام علامات الجامعة التي تخرج منها.
7. معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات الصادرة عن الجامعات الاجنبية والعربية الرسمية.
8. تحديد تقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات الاجنبية أو الجامعات التي لا يوجد عليها تقدير.
9. ارفاق شهادة امتحان اللغة الاجنبية TOEFL (IBT) من داخل الاردن او IELTS من داخل الاردن أو الامتحان المكافىء(الجامعة الاردنية) على ان لا تتجاوز مدة الامتحان عن سنتين، ويعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان شرط اللغة الاجنبية للقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات الاردنية، وذلك عند التحاقهم في برنامج ماجستير جديد او برنامج الدكتوراه.
10. صورة مصدقة عن شهادة الولادة وعليها الرقم الوطني.
11. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
12. عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية او حكومية او اية جهات اخرى تشترط حصول منتسبيها على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة.
13. موافقة خطية صادرة عن الجهة المخولة تفيد بعدم ممانعة دراسة حاملها، وذلك بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
14. نسخة من بحث منشور او مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة ومعتمدة من الجامعة الاردنية للطلبة المتقدمين لبرامج الدكتوراه ان وجد. كونه يدخل في حساب المفاضلة ب (10) علامات، على ان يتم اعتماده وختمه من عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
15. يتم دفع رسم تقديم طلب الالتحاق من خلال فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها أو نقاط البيع والاكشاك التي تقدم خدمة إي فواتيركم eFAWATEERcom بقيمة (20) دينار أردني للطلبة الأردنيين و (150) دولار للطلبة غير الاردنيين.