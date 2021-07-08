فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا في الأردنية

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أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.وقالت الكلية في بيان نشر على موقع الجامعة الأردنية، إن موعد التقديم يبدأ اعتباراً من صباح اليوم الخميس وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 25 / 7 / 2021 .وأكدت الجامعة أن البرامج المطروحة كتالي:كلية الآداب1. دكتوراه التاريخ2. دكتوراه الجغرافيا3. دكتوراه الفلسفة4. ماجستير التاريخ/رسالة5. ماجستير الجغرافيا/رسالة6. ماجستير الفلسفة/رسالة7. ماجستير علم الاجتماع/رسالة8. ماجستير اللغة العربية وآدابها/رسالة9. ماجستير اللغة العربية للناطقين بغيرها/شاملكلية الأعمال1. ماجستير المالية/ شامل2. ماجستير المحاسبةMA /رسالة + شامل3. ماجستير اقتصاد الاعمال/رسالة4. ماجستير معلوماتية الأعمال/رسالة+شاملكلية العلوم1. دكتوراه علوم حياتية2. ماجستير الرياضيات/رسالة+شامل3. ماجستير الفيزياء/رسالة+شامل4. ماجستير الفيزياء الطبية/شامل5. ماجستير الكيمياء/رسالة6. ماجستير الجيولوجيا/رسالة7. ماجستير علوم البيئة وادارتها/رسالةكلية الشريعة1. دكتوراه العقيدة الإسلامية2. ماجستير القضاء الشرعي/رسالة3. ماجستير التفسير/رسالةكلية الطب1. ماجستير علم السموم المخبري/شامل2. ماجستير العلوم الطبية المخبرية/شامل3. ماجستير علم الأدوية/رسالةكلية الزراعة1. دكتوراه البستنة والمحاصيل2. دكتوراه الانتاج الحيواني3. دكتوراه تغذية الإنسان والحميات4. دكتوراه الاراضي والمياه والبيئة5. دكتوراه وقاية النبات6. ماجستير البستنة والمحاصيل/رسالة7. ماجستير الانتاج الحيواني/رسالة8. ماجستير تغذية الانسان والحميات/رسالة9. ماجستير وقاية النبات / رسالةكلية التمريض1. دكتوراه التمريضكلية العلوم التربوية1. دكتوراه التربية الخاصة2. دكتوراه اصول التربية3. دكتوراه تكنولوجيا التعليم4. ماجستير علم النفس التربوي/تعلم ونمو/شامل5. ماجستير علم النفس التربوي/القياس والتقويم/شامل6. ماجستير الارشاد النفسي والتربوي/ رسالة+شامل7. ماجستير التربية الخاصة/رسالة+شامل8. ماجستير علم المكتبات والمعلومات/رسالة+شامل9. ماجستير الادارة التربوية/شامل10. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس اللغة العربية/رسالة+شامل11. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس اللغة الإنجليزية/رسالة+شامل12. ماجستير المناهج والتدريس/اساليب تدريس العلوم/رسالة13. ماجستير المناهج والتدريس/المناهج العامة/رسالة+شامل14. ماجستير المناهج والتدريس/تكنولوجيا التعليم/رسالة+شاملكلية الهندسة والتكنولوجيا1. ماجستير الهندسة الميكانيكية/ رسالة2. ماجستير الطاقة المتجددة/رسالة3. ماجستير الهندسة المدنية/مياه وبيئة/ رسالة4. ماجستير الهندسة المدنية/نقل/ رسالة5. ماجستير هندسة ادارة المشاريع/رسالة6. ماجستير الهندسة الكهربائية/اتصالات/ رسالة7. ماجستير الهندسة الكيميائية/رسالة8. ماجستير هندسة الحاسوب والشبكات/رسالة9. ماجستير هندسة العماره/رسالةكلية علوم الرياضة1. د كتوراه الإشراف والتدريس في التربية البدنية2. ماجستير الإشراف والتدريس في التربية البدنية/رسالة+شاملكلية الصيدلة1. د كتوراه العلوم الصيدلانية2. ماجستير العلوم الصيدلانية /رسالةكلية طب الأسنان1. ماجستير التركيبات السنية الثابتة والمتحركة/رسالةكلية الفنون والتصميم1. ماجستير الفنون الموسيقية /رسالةمركز دراسات المرأة1. ماجستير دراسات المرأة / رسالة +شاملكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات1. دكتوراه علم الحاسوب2. ماجستير ذكاء الشبكة/ رسالة+شامل3. ماجستير الحكومة الالكترونية/ رسالة+شامل4. ماجستير علم الحاسوب/ رسالة+شاملكلية الآثار1. ماجستير الآثار/ رسالةكلية اللغات الأجنبية1. ماجستير الترجمة فرنسي-عربي /رسالة+شاملكلية علوم التأهيل1. ماجستير العلاج الطبيعي /رسالة+شاملكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية1. ماجستير فض النزاعات /رسالة+شاملفرع العقبة1. ماجستير علوم البحار/رسالةودعت للاطلاع على الخطط الدراسية والشروط الخاصة لكل برنامج على موقع كلية الدراسات العليا على الرابط التالي: (http://graduatedstudies.ju.edu.jo/ar/arabic/Home.aspx )الوثائق المطلوبة:(ملاحظة) يرجى تحميل كافة الوثائق المطلوبة التالية كملف واحد فقط بامتداد “.pdf” على ان لا يتجاوز حجمه عن (6 ميجابايت) على النظام الالكتروني وفي حال تم قبول الطالب عليه احضار الوثائق ورقياً مصدقة حسب الاصول.1. صورة مصدقة عن كشف الشهادة الثانوية (التوجيهي) او ما يعادلها.2. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس).3. صورة مصدقة عن مصدقة الدبلوم (ان وجدت).4. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الثانية (الماجستير)/ لطلبة الدكتوراه.5. صورة مصدقة عن كشوف علامات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير.6. نظام علامات الجامعة التي تخرج منها.7. معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات الصادرة عن الجامعات الاجنبية والعربية الرسمية.8. تحديد تقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات الاجنبية أو الجامعات التي لا يوجد عليها تقدير.9. ارفاق شهادة امتحان اللغة الاجنبية TOEFL (IBT) من داخل الاردن او IELTS من داخل الاردن أو الامتحان المكافىء(الجامعة الاردنية) على ان لا تتجاوز مدة الامتحان عن سنتين، ويعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان شرط اللغة الاجنبية للقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات الاردنية، وذلك عند التحاقهم في برنامج ماجستير جديد او برنامج الدكتوراه.10. صورة مصدقة عن شهادة الولادة وعليها الرقم الوطني.11. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.12. عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية او حكومية او اية جهات اخرى تشترط حصول منتسبيها على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة.13. موافقة خطية صادرة عن الجهة المخولة تفيد بعدم ممانعة دراسة حاملها، وذلك بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.14. نسخة من بحث منشور او مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة ومعتمدة من الجامعة الاردنية للطلبة المتقدمين لبرامج الدكتوراه ان وجد. كونه يدخل في حساب المفاضلة ب (10) علامات، على ان يتم اعتماده وختمه من عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية.15. يتم دفع رسم تقديم طلب الالتحاق من خلال فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها أو نقاط البيع والاكشاك التي تقدم خدمة إي فواتيركم eFAWATEERcom بقيمة (20) دينار أردني للطلبة الأردنيين و (150) دولار للطلبة غير الاردنيين.