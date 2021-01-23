تفاصيل جديدة حول وفاة شخص تعرض للضرب المبرح

الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني، السبت تفاصيل وفاة شخص إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل شخصين (أُلقي القبض عليهما ) قبل نحو أسبوعين.



وأكد المصدر في تصريح صحفي وصل "الوكيل الإخباري" انه وقبل أسبوعين تقريبا أُسعف احد المواطنين للمستشفى اثر تعرضه للضرب من قبل شخصين في احدى مناطق البادية الوسطى ، وعلى الفور بوشرت التحقيقات في القضية وحُددت هوية الشخصين ومكاني وجودهما وأُلقي القبض عليهما في ذات اليوم بعد ان تواريا عن الانظار .



وأُحيل الشخصان المقبوض عليهما للقضاء في حينه وجرى توقيفهما عن التهم المسندة اليهما ، وأمس توفي المواطن المُعتدى عليه متأثراً بإصابته والقضية ما زالت أمام القضاء.

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ولقد أثارت القضية الرأي العام ، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، نتيجة لحيثياتها الساخنة .

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