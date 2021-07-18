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تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 12:24 م

طفلة لحقت بوالديها والأطفال الأربعة حالتهم بين المتوسطة والخطيرة

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حادثة مأساوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، وبكى لأجلها كثيرون ، نتيجة لتفاصيلها المؤثرة ، حيث راح ضحيتها زوجين ، إثر حادث مؤسف على طريق معان، أمس السبت.

قبل عيد الأضحى بيومين ، تتحول مركبة النقل إلى أداة للقتل ، وتتحول الاجسام الغضة للأطفال إلى أجسام مضرجة بالدماء (أنقر هنا) .

وفي التفاصيل ، وفق ما صرّحت به مديرية الامن العام ، فقد وقع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق معان، نتج عنه وفاة زوجين - الزوج 35 عاما والزوجة 32 عاما )  اثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم .

لم تقف المشاهد عند هذا الحدّ فحسب ، بل امتدت قسوتها إلى (4) أطفال وجنينين (توأم) وسائق المركبة الأخرى، حيث الإصابات البالغة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث تمّ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث.

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الألم والحزن يخيمان على الأردنيين
الألم والحزن ، سيطرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، على وقع التحضيرات والتجهيزات لعيد الأضحى ، فبدلا من ارتداء ملابس العيد ، ارتدى الزوجين كفنيهما وغادرا الحياة ، مخلّفين وراءهما ذكريات أليمة .

 

وقد انهالت التعليقات والدعاء لهما كالنار في الهشيم ، امام رسالة للمعنيين بالوقوف على الطرق في جنوب المملكة ، والتي باتت بؤرة موت تحدّق بالأردنيين.

 

مدير مستشفى معان الحكومي : وفاة طفلة اليوم

ومن جهته أكد مدير مستشفى معان الحكومي ، الدكتور وليد الرواد ،أنه تم إخراج جنينين (أنثى ) ، لافتا أنهما في الشهر السابع .

 

ولفت الرواد ، الأحد لـ " الوكيل الإخباري" ، أن إحدى الطفلتين توفيت صباح اليوم الأحد نتيجة لإصابتها البالغة ، بينما ما زالت شقيقتها "التوأم"  في العناية الحثيثة ، وحالتها حرجة .

 

وفي ردّ على سؤال حول الحالة الصحية للأطفال الأربعة المصابين ، فقد أوضح أن حالتهم ما بين المتوسطة إلى خطرة ، وقال " الحادث مأساوي للغاية ، وتسبب بأضرار جسيمة ، والمشهد دموي يصعب وصفه ".

 

ولفت الرواد ، أن الحادثة ألقت بظلالها على الأردنيين، بشكل واضح ، وقال "رحم الله الزوجين ، وألهم عائلتهما الصبر والسلوان .

 

 

 

 




 

 


 

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