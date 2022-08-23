الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 12:32 م

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - استيقظ الشارع الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع خبر جريمة بشعة، وقعت داخل غرف مستشفى البشير، بعد أن أقدم مواطن على إنهاء حياة زوجته طعناً، وهي ترقد على سرير الشفاء.

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تفاصيل الجريمة التي تمّكن "الوكيل الاخباري" من الوصول إليها، بيّنت أن خلافات سابقة كانت قد وقعت بين الزوجين وزادت إلى أن وصلت حد المحاكم الشرعية، على إثر قيام الزوج بضرب زوجته ضرباً مبرحاً سبب لها خلعاً في الفك، دخلت على اثره المستشفى.


وأشارت التفاصيل، إلى أنه خلال إجراءات التقاضي، وبعد أن تقرر ادخال المغدورة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية للفك، قام الجاني، وقبل أقل من ساعة من إدخال زوجته لغرفة العمليات بطعنها عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها إلى أن توفيت على الفور.


وعلى وقع الحادث تجمهر مواطنون كانوا بالمكان، وتم القاء القبض على الجاني من قبل الأجهزة الأمنية.

 




 

 


 

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