لا مؤشرات على انخفاض أسعار مواد التجميل وفوط الأطفال

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس أنه لا وجود لمؤشرات لانخفاض أو ارتفاع الأسعار خلال الشهرين المقبلين.وقال الجليس لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسعار ما زالت مستقرة على الارتفاع الأخير الذي تراوح بين 10-15% لمواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة والمناديل الورقية والمبللة "المعطرة" وفوط الأطفال، و30-40% لمواد التنظيف والصابون.وأضاف أن ما يحدد الأسعار هو كلف النقل المرتبطة بأسعار النفط وعدم وجود مشاكل في سلاسل التوريد والإمدادات بالإضافة إلى فروقات صرف العملات.التجار باتوا يبيعون بأسعار التكلفة للمحافظة على السيولة النقدية وضمان التزامهم بسداد الشيكات والالتزامات المالية المترتبة عليهم.وأشار الجليس إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع الحركة على الأسواق، موضحا أن التجار لجأوا للعروض والتنزيلات المستمرة على بضائعهم.وبيّن أن ارتفاع أسعار المواد الخام وازدياد كلف الشحن عالميا بسبب ارتفاع أسعار النفط، انعكس على أسعار المواد المرتبطة بها في الأردن.وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع مواد التجميل والصابون والمنظفات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق المحلية.