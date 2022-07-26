جمعية المركز الإسلامي تفتتح مشروعا للتدريب والتشغيل

الوكيل الإخباري - افتتحت جمعية المركز الإسلامي الخيرية، مشروعا للتدريب والتشغيل لإنتاج المواد الدعائية في منطقة النصر، والتي تنفذه دائرة البرامج التنموية في الجمعية، بتمويل من منظمة الخبرة الفرنسية التابعة للاتحاد الأوروبي.

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وأكد مدير عام الجمعية جميل الدهيسات، وفق بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أن الواقع المعيش والظروف الاقتصادية الراهنة تفرض نمطا جديدا من التفكير يقوم على أساس ابتكار الأفكار والبرامج التدريبية القابلة للتطبيق العملي والخضوع لشرط الممارسة الحياتية.



وأوضح أن الجمعية اعتمدت في أعمالها وبرامجها على التفكير الجديد، والتي تحاول من خلاله تلمس الاحتياجات التدريبية للشباب بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات التي تعتبر متطلبا سابقا لأي مشروع صغير يمكنهم البدء من خلاله.



وقال الدهيسات إن المشروع يأتي على النسق المعتمد لدى الجمعية في تصميم وتنفيذ المشاريع، بما ينسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية الوطنية، ويلتزم بمعايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن المشروع يخصص نسبة كبيرة من المتدربين للشباب والشابات من ذوي الإعاقة، لتمكينهم من ممارسة دورهم الحياتي الطبيعي.



من جهته، قال ممثل منظمة الخبرة الفرنسية في الأردن معتصم المعايطة، إن دعم مثل هذه البرامج يعد استراتيجية لدى المنظمة ونحن نغتنم شراكتنا مع جمعية المركز الإسلامي للتعاون المشترك في دعم الشباب وتعزيز التوجهات العملية لديهم.



وأوضح مدير دائرة البرامج التنموية فواز المزرعاوي أن تفاصيل هذا المشروع ثرية ومهمة، تتصل بخطة عمل لتدريب ما لا يقل عن 350 مستفيدا في مجالات المهارات الحياتية والتصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني واستخدام الماكينات للتصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة والتصنيع الهندسي للمواد الإعلانية والدعائية.