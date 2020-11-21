السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 21-11-2020 05:23 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3826) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1543) في محافظة العاصمة عمّان.
- (361) في محافظة الكرك.
- (328) في محافظة البلقاء.
- (297) في محافظة عجلون.
- (295) في محافظة إربد.
- (213) في محافظة المفرق.
- (213) في محافظة معان.
- (189) في محافظة العقبة.
- (139) في محافظة الزرقاء.
- (129) في محافظة الطفيلة.
- (101) في محافظة مأدبا.
- (18) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (178,161) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,636) حالة.
- سُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,172) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (210) حالات، فيما غادرت (130) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,133) حالة، منهم (427) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,519) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (108,353) حالة.
- تمّ إجراء (18,518) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,334,276) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (20,66%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 




 

 


 

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