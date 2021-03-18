الخميس 18-03-2021
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تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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تعميم للسماح للمطاعم بخدمة التوصيل الخميس

الخميس، 18-03-2021 04:44 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9192) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (514,107) حالات.
• سُجّلت (74) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5627) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.55%)، مقارنة مع (19%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (47,018) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,364,765) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4584) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (416,971) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,509) حالات.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (491) حالة، فيما غادرت (314) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3198) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2475) بنسبة إشغال (47%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (707) بنسبة إشغال (56%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (369) بنسبة إشغال (32%).
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (4616) في محافظة العاصمة عمّان.
- (962) في محافظة إربد، منها (67) في الرمثا.
- (953) في محافظة الزرقاء.
- (471) في محافظة البلقاء.
- (414) في محافظة مأدبا.
- (326) في محافظة المفرق.
- (316) في محافظة العقبة.
- (292) في محافظة جرش.
- (273) في محافظة الكرك.
- (227) في محافظة معان، منها (86) في البترا.
- (177) في محافظة الطفيلة.
- (165) في محافظة عجلون.


 




 

 


 

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