الإثنين 26-04-2021
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نحو 24 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

الإثنين، 26-04-2021 04:10 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (2386) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (704,540) حالة.

• سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8660) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.68%)، مقارنة مع (10.38%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (20,434) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,630,787) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2790) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (671,127) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (24,753) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (176) حالة، فيما غادرت (225) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1707) حالات.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 33%

أقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

أقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (897) في محافظة العاصمة عمّان.
- (420) في محافظة إربد، منها (85) في الرمثا.
- (263) في محافظة الزرقاء.
- (141) في محافظة المفرق.
- (134) في محافظة البلقاء.
- (98) في محافظة معان، منها (31) في البترا.
- (96) في محافظة الكرك.
- (85) في محافظة عجلون.
- (70) في محافظة العقبة.
- (62) في محافظة مأدبا.
- (61) في محافظة الطفيلة.
- (59) في محافظة جرش.

 




 

 


 

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