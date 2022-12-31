تفعيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الكرك على مدار الأسبوع

الوكيل الإخباري

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- مع بدء العام الجديد شرعت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بفتح آفاق جديدة للتعاون فيما بينهما لإيصال خدمات أفضل للمواطنين من خلال تحقيق التكاملية في البنى التحتية والموارد البشرية.وأُجريت اليوم السبت، في مستشفى الكرك الحكومي أول عملية قسطرة قلبية من قبل كوادر الخدمات الطبية الملكية ضمن إطار تفعيل وحدة القسطرة الطبية في المستشفى لتكون على مدار الأسبوع بعد أن كانت تجرى يومين في الأسبوع فقط.وتتضمن آفاق التعاون المشتركة الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة في الخدمات الطبية الملكية لسد احتياجات وزارة الصحة من هذه الموارد وتوفير وزارة الصحة للبنى التحتية في مستشفى الكرك الحكومي لاستخدامها من قبل الكوادر الصحية في الخدمات الطبية الملكية.ويعتبر مستشفى الكرك المستشفى الوحيد في المحافظة الذي يوجد فيه وحدة قسطرة،والآن ومن خلال التعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومن خلال أيضا اتفاقيات شراء الخدمات مع أطباء من القطاع الخاص سيتم تشغيل وحدة القسطرة على مدار أيام الأسبوع وللحالات الطارئة في أي وقت. هذا بالإضافة إلى توفير عيادات القلب خلال يومي الاثنين والخميس.وقد شهد مستشفى الكرك الحكومي خلال هذا العام نهضة نوعية من خلال تحويله إلى مستشفى جامعي تعليمي نتيجة لاتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة وجامعة مؤتة لرفد المستشفى باختصاصات متعددة من الجامعة من اغلب التخصصات كالصدرية والروماتيزم والاعصاب واعصاب الاطفال والمفاصل والتنظير، وتوفير العديد من الخدمات السريرية التي لم تكن موجودة سابقاً مثل جراحات العيون وأجهزة تفتيت الحصى وتوفير أجهزة المناظير للجراحات النسائية.كما تم خلال العام أيضا اجراء توسعة لعيادات المستشفى والتي خففت الاكتظاظ الذي كانت تشهده العيادات قبل اجراء التوسعة، واجراء توسعة لقسم الطوارئ، والعمل جار حاليا لتوفير كامل الاحتياجات لجراحات الأعصاب حيث تم تجهيز 90 بالمئة من أجهزه سيارم وطاوله عمليات وميكروسكوب.كما أنّ العمل جار على نقل قسم التنظير داخل المستشفى لتوسعة العيادات، وتوسعة بنك الدم، وتم انشاء قسم اشعه داخل العيادات حيث لم يكن موجود من قبل، وكذلك تم تجهيز غرفة للحوادث والاصابات بالاتفاق مع الصليب الاحمر وتجهيزها بجميع ما يلزم، وتجهيز عيادة تليف كيسي داخل العيادات، وتجهيز قسم باطني اعصاب كامل، وتم تجهيز مهبط للطائرات لنقل الحالات الطارئة.بذلك أصبح مستشفى الكرك قادرا على أن يخدم محافظات الجنوب من خلال تحويل الحالات التي يستدعي تحويلها له وبالتالي تخفيف الضغط عن مستشفيات الوزارة في العاصمة، والوزارة بصدد توفير المزيد من هذه الخدمات في محافظات أخرى كالقسطرة في مستشفى الطفيلة.