ورشة حول آليات تقديم الرعاية الصحية للمصاب بالايدز

الوكيل الإخباري - عقدت اليوم الأربعاء، ورشة حول آليات التعامل مع الشخص المصاب بفيروس الإيدز داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية نفذها مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع بالتعاون مع مديرية صحة العاصمة والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة.

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وهدفت الورشة التي ضمت 20 مشاركا من كوادر وزارة الصحة العاملين بمديرية صحة العاصمة من فئات الأطباء والتمريض وفنيي الصحة العامة، إلى تقديم الخدمات الصحية دون وصمة أو تمييز وبناء علاقة إيجابية مع الشخص المصاب.



وعرض البرنامج الوطني على هامش الورشة، أهم الخدمات التي يقدمها مركز المشورة والفحص الطوعي، وآخر التحديثات الوبائية لفيروس الإيدز، وإجراءات ضبط العدوى داخل المستشفيات ومراكز تقديم الخدمة.



وقال مدير عام مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع عبدالله حناتلة، إن هذه الورشة تهدف لإتاحة البيئات التمكينية التي تساعد على إفصاح الشخص المصاب عن إصابته بالفيروس، دون أن يتأثر حقه بتلقي الخدمة الصحية أو تردي نوعيتها.



وأضاف أن المركز عمل على عقد هذه الورشة ضمن أنشطته المتعددة والمتعلقة بمكافحة الفيروس، ومن ضمنها مشروع "ندوم" بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للإيدز والحملة التي ينفذها المركز "كلنا إيجابيون".