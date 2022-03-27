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الأحد، 27-03-2022 01:11 م

تفقد 7300 مسجد في الأردن قبل رمضان

مسجد


الوكيل الإخباري - أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال حفل نظمته مديرية شؤون المساجد في مقام النبي شعيب عليه السلام، اليوم الأحد، أسبوع العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة في جميع مساجد المملكة.

وقال الوزير الخلايلة إن الوزارة دأبت كل عام على إطلاق أسبوع العناية بالمساجد لصيانتها وتفقد احتياجاتها قبيل شهر رمضان المبارك لتهيئتها أمام المصلين لأداء العبادة، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت هذا العام مقام النبي شعيب عليه السلام الذي يقع على مقربة من مقامات الصحابة وأضرحة الشهداء وموقع معركة الكرامة وعلى مشارف بيت المقدس وأكنافها.

وبين أن أسبوع العناية يشتمل على تفقد حوالي 7300 مسجد لتبقى منارات للدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لما للمسجد من دور عظيم في الإسلام، وكان المسجد أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل المدينة المنورة.

وأوضح أن الوزارة أنفقت العام الماضي على عناية المساجد حوالي 3 ملايين دينار، وكذلك 8 ملايين دينار لتسديد فواتير الكهرباء، وكانت فاتورة الطاقة تصل سنويا إلى 14 مليون دينار تدفعها الوزارة، إلا أنه ونظرا لتركيب الطاقة المتجددة للعديد من المساجد في المملكة انخفضت الكلفة.

وتحدث الوزير الخلايلة عن مشروع الأوقاف الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني المتمثل بوقفية كرسي الإمام النووي في مسجد السلط الكبير، ومشروع تأهيل للمسجد.

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ولفت إلى أن المساجد والمحافظة عليها مسؤولية مجتمعية وتعاونية، وإعمار المساجد من الإيمان بالله، مثمنا دور لجان إعمار وبناء ورعاية المساجد، واللجنة الخيرية في العاصمة للعناية بالمساجد على ما تقوم به تلك اللجان من جهود حثيثة في عناية ورعاية المساجد.


 




 

 


 

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