تقديرات مخزونات خام النحاس في إحدى مناطق ضانا تصل لمليون طن

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن التقديرات الأولية لمخزونات خام النحاس في وادي عربة/ منطقة ضانا موقع الامتياز الذي تعمل به الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب، تتراوح من ٦٥٠ ألف إلى مليون طن.



وبين الخرابشة خلال جولة لمنطقة التنقيب عن النحاس في ضانا أنه تم استخراج قرابة ١٠٠٠ عينة من المنطقة حتى الآن، مضيفا أن العمل جارٍ في ثلاثة مواقع مختلفة.



وأشار إلى أن معدل تركيز خام النحاس في بعض المواقع وصل إلى ٣.٤٩%، لافتا إلى أن ذلك يشكل ضعف ما هو مطلوب عالميا ليكون مجدٍ اقتصاديا.



وقال إن جدوى تعدين النحاس عالميا يجب أن يكون بتركيز ١.٢%، الا أنه مع شح الخام في العالم وارتفاع السعر أصبح الآن ٠.٦%.



وأكد أن النتائج الأولية مبشرة وأن عمليات التنقيب سوف تستمر.

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