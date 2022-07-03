تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات بعد إعلان نتائج الثانوية العامة

الوكيل الاخباري-

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أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن الوحدة تحدد موعدا واحدا فقط لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية في البرنامج العادي لجميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن شهادة الطالب سواءً كانت عربية أو أجنبية أو أردنية".وأضاف، في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن "هذا الموعد يكون بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية"، متوقعا أن يكون في نهاية شهر آب/آغسطس المقبل، ويكون تقديم الطلب إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.