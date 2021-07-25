الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

العمل تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل على العمالة الوافدة

دودين لـ برنامج الوكيل : متابعة حثيثة للكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز

مدير مستشفى الجاردنز لـ برنامج الوكيل : انقطاع الكهرباء على الإنارة فقط

السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 49 أخرى

الملك يجري مقابلة مع ' سي ان ان ' اليوم

وفيات الأحد 25/7/2021

أسعار الذهب الأحد 25/7/2021

السياحة تعلن عن 3 فرص استثمارية

تقرير الطب الشرعي لوفيات الجاردنز يحتاج يومين إلى 3 أيام

تلقي لقاح كورونا لمن تجاوز 12 عاما دون موعد مسبق اعتبارا من اليوم

الأحد، 25-07-2021 07:53 ص

وفق ما صرح به مدير المستشفى

تقرير الطب الشرعي لوفيات الجاردنز يحتاج يومين إلى 3 أيام

03e34e93-3868-427d-a838-083635f05300
جانب من الغضب الذي حدث أمس عقب الحادثة أمام المستشفى


الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان الأحد، إن إصدار تقرير الطب الشرعي يحتاج عادة يومين إلى 3 ايام.

اضافة اعلان


وأضاف إنه يوجد 61 مريضا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وحالتهم الصحية بشكل عام حرجة.


وأضاف أبو حميدان أن مستشفى الجاردنز مخصص لاستقبال وعلاج مرضى كورونا، مؤكدا تسجيل نحو 4 وفيات يوميا بين مصابي كورونا منذ بدء الجائحة.


وبين أن المرضى الموجودين على أسرة الشفاء داخل المستشفى حالتهم العامة ما بين متوسطة وحرجة.


وأوضح أن احدى الوفاتين بالمستشفى حدثت قبل انقطاع الكهرباء، مبينا أن الوفاة التي حدثت بعد انقطاع الكهرباء ليست ناتجة عن الحادثة وذلك لأن جهازها الطبي بقي يعمل دون توقف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة عمل 2

العمل تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل على العمالة الوافدة

مخالفة

السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 49 أخرى

الملك 3

الملك يجري مقابلة مع ' سي ان ان ' اليوم

السياحة

السياحة تعلن عن 3 فرص استثمارية

كورونا الوكيل

تلقي لقاح كورونا لمن تجاوز 12 عاما دون موعد مسبق اعتبارا من اليوم

ffffff

فريق من 5 مدعين عامين للتحقيق في حادثة مستشفى الجاردنز

أخبار متعلقة
Image2_72021251471446809725

الطب الشرعي يشرح جثة الوفاة بمستشفى الجاردنز

6202130192327580647111

اعتماد مؤسسات التعليم العالي تشارك بمؤتمر دولي

5f3bea2cd4835

الحكومة تحدد عدد المشاركين في المناسبات بالمنازل

620212812387134628713

تطور هام حول حادثة وفاة اردني بعد تلقيه لقاح كورونا

620212719547554544189

تطورات حادثة وفاة مواطن اردني بعد تلقي مطعوم كورونا

حظر

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة بعد ظهور 'سلالة دلتا'