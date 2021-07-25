تقرير الطب الشرعي لوفيات الجاردنز يحتاج يومين إلى 3 أيام

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان الأحد، إن إصدار تقرير الطب الشرعي يحتاج عادة يومين إلى 3 ايام.

اضافة اعلان



وأضاف إنه يوجد 61 مريضا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وحالتهم الصحية بشكل عام حرجة.



وأضاف أبو حميدان أن مستشفى الجاردنز مخصص لاستقبال وعلاج مرضى كورونا، مؤكدا تسجيل نحو 4 وفيات يوميا بين مصابي كورونا منذ بدء الجائحة.



وبين أن المرضى الموجودين على أسرة الشفاء داخل المستشفى حالتهم العامة ما بين متوسطة وحرجة.



وأوضح أن احدى الوفاتين بالمستشفى حدثت قبل انقطاع الكهرباء، مبينا أن الوفاة التي حدثت بعد انقطاع الكهرباء ليست ناتجة عن الحادثة وذلك لأن جهازها الطبي بقي يعمل دون توقف.

