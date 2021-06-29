تطور هام حول حادثة وفاة اردني بعد تلقيه لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجح مصدر مطلع ان يصدر تقرير الطب الشرعي حول الوفاة التي سجلت لمواطن بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح يوم غد الاربعاء او بعد غد على ابعد تقدير .وفي وقت سابق قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري، إن أسباب وفاة المواطن الستيني الذي تلقى المطعوم في مركز الجامعة الأردنية قيد الدراسة والمتابعة.وأضاف الهواري لـ الوكيل أن الشخص المتوفى بعد أخذه للجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا يعاني من أمراض مزمنة، مؤكدا أن مضاعفات الجرعة الثانية أقل بكثير من مضاعفات الجرعة الاولى؛ مما يعني أن احتمالية أن تكون الوفاة ناتجة عن المطعوم ضئيلة جدا.واكد بأن الحالة قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن سبب الوفاة الحقيقي في القريب العاجل.