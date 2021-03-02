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الثلاثاء، 02-03-2021 02:49 م

حول تعميم رئيس الوزراء

تقرير هام لديوان المحاسبة أمام الخصاونة الخميس

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ديوان المحاسبة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، في تصريحات صحافية سابقة - أن الديوان بدء منذ الأحد الماضي، بالتأكد من التزام المؤسسات الرسمية بتعميم استخدام الحد الأدنى من الموظفين.

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وأضاف، أن هنالك تقريرا تفصيليا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس المقبل. حول متابعة تعميم رئيس الوزراء الالتزام بالحد الأدنى للموظفين. 

وبين أن الالتزام بالحد الأدنى من الموظفين ليس للمرة الأولى وإنما كان هناك تجربة سابقة ناجحة أسهمت بالحد من الوباء، مشيرا إلى أن هناك خدمات عدة تقدم إلكترونيا.

وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، عممّ في 24 فبراير/شباط 2021، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، وذلك بدء من الأحد 28 فبراير/شباط 2021.

 

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