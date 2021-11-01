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الإثنين، 01-11-2021 04:19 م

تنظيم الاتصالات تمنح رخصة بريد فئة محلي لمدة 5 سنوات لـ 9 شركات

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الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قرارات تنظيمية متعلقة بقطاع البريد في الأردن، حيث منحت عددا من الرخص للطلبات المقدمة وتجديد عدد من الرخص وإلغاء أخرى، إضافة إلى الموافقة على تغيير واقع حال بعض الشركات من خلال تغيير الملكية وإضافة شركاء جدد.

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ووفق بيان للهيئة، قررت الهيئة اليوم الاثنين منح رخصة بريد فئة محلي لمدة 5 سنوات لـ 9 شركات لوجستية وبريدية وشركات توصيل.


وقررت الهيئة تجديد رخصة شركة محلية لنقل الركاب/ فئة دولي لمدة 5 سنوات، والموافقة على تغيير واقع الحال لعدد من الشركات تتمثل بانسحاب شركاء ودخول آخرين، وإلغاء رخص 3 شركات بريد / فئة محلي.


وبلغ عدد المرخصين 185 شركة مرخصة فئة محلي، و 10 شركات مرخصة فئة دولي، كما ساهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية؛ والتي تعتمد بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني.

 

 




 

 


 

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