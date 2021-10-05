مطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع بمعبر جابر

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، بإلغاء الرسوم على شاحنات نقل البضائع بين سوريا والأردن في معبر جابر الحدودي.

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وقال رئيس النقابة ضيف الله ابو عاقولة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة، إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء العمل بنظام (باك تو باك)، تسبب في توقف عدد من الشاحنات المحملة المتجهة إلى سوريا، فيما تأخر بعضها بسبب الإجراءات المربكة التي واجهتها على الحدود.



وأوضح أن الإجراءات تشترط على الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، والحصول على تصريح، ودفع رسوم بدل تصريح دخول، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين صدور التصاريح من مقر وزارة النقل في عمان. وطالب أبو عاقولة الجهات الأردنية والسورية المعنية، بوضع آليات وتصورات واضحة، لتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة سابقا بين البلدين الشقيقين بنحو كامل، والتي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية لكل الأطراف، وتسهل وتعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين.