تنظيم قطاع الطاقة : تراجع الطلب على رخص الكهرباء 2.6 % الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - تراجع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي بنسبة 2.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات37 طلبا في تشرين الثاني الماضي فيما كان عددها 38 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان عدد الطلبات في تشرين الأول من العام نفسه 31 طلبا.



وهذه الرخص كانت من أصل 984 طلبا استقبلتها الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تتضمن أيضا الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته، وتم قبول 974 طلبا منها في حين تم رفض 10 طلبات، فيما كان إجمالي الطلبات التي قبلتها الهيئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 814 طلبا، قبل منها 805 طلبات ورفضت الباقية.



وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد توزعت الطلبات الشهر الماضي بين 26 طلبا لرخص تصدر لأول مرة، منها 3 طلبات لرخص أشخاص عاملين و23 تصريحا لمحطات مساهمة عامة وتصريحين لمحطات شحن عامة، كما تضمنت هذه الطلبات 11 طلبا لتجديد رخص.