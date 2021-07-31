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السبت، 31-07-2021 05:39 م

تنظيم معرض للفن التشكيلي في بيت عرار بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد الثقافي، اليوم السبت، في بيت عرار الثقافي بمدينة اربد معرضا فنيا لفنانين تشكيليين شباب، وذلك ضمن فعاليات مشروع "الأردن تاريخ وإنجاز".اضافة اعلان


وشارك في المعرض الفنانات، رندة المصري، ورند دغيم، ورغد مقابلة، وتسنيم المومني، وميساء العمري، وأصالة المعاني.

وقال رئيس المنتدى سامر المعاني، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن المعرض تضمن عرض لوحات تشكيلية، تمثل جميع المدارس الفنية، ومنها الواقعية والسريالية والرمزية، إضافة الى بورتريهات منوعة، صاحبها فقرات موسيقية على آلة العود أداها الفنانان عز الخطيب وعبدالرحمن البشايرة.

 




 

 


 

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