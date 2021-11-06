تنفيذ مشروعات خدمية بقضاء المريغة في معان

الوكيل الاخباري- نفذت بلدية الشراة عددا من المشروعات الخدمية، وطرحت عطاءات أخرى لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمناطق التابعة للبلدية.

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وقال مدير قضاء المريغة ورئيس لجنة بلديتها محمد الرفايعة اليوم السبت، إن البلدية انتهت من تنفيذ مشروعات إنشاء قاعات متعددة الأغراض في منطقتي سويمرة والقاسمية بكلفة 140 ألف دينار، مبينا أن تلك القاعات ستوجه لخدمة أبناء المجتمع المحلي بتلك المناطق.



وأضاف أنه تم طرح عطاءين الاول لإنشاء عبارات صندوقية وقنوات تصريف مياه بقيمة مئة ألف دينار تقريبا، والثاني لشراء كابسة نفايات جديدة لتعزيز قدرة البلدية على أداء مهماتها بمجال جمع النفايات.



وأوضح الرفايعة أن البلدية استلمت مبنى النافذة الواحدة والذي بلغت كلفة إنشائه 234 ألف دينار، وبدأت بتقديم الخدمات للمراجعين من خلاله، لافتا إلى أن البلدية باشرت بتطبيق نظام الخدمات الالكترونية من خلال مبنى النافذة الواحدة ما يسهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



وبين أن البلدية بدأت بتنفيذ مشروع إدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع المشروع الكندي، وتلقت مساعدات على شكل معدات وتجهيزات وحاويات بقيمة 90 ألف دينار، مضيفا أن هذا المشروع سيسهم بتحسين البيئة العامة، واستدامة عمليات النظافة بطرق حديثة.