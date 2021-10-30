يوم سياحي في الكرك

الوكيل الإخباري - نظمت مبادرة "خطوات الشبابية" يوما سياحيا على مختلف المواقع بمحافظة الكرك وبمشاركة عدد من الإعلاميين وأبناء المجتمع المحلي، شملت مناطق بذان وبردى القديمة وبلدة عينون.

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وقال منسق المبادرة ، إن المبادرة تهدف إلى تفعيل الحركة السياحية في المحافظة والتعريف بأهم المواقع السياحية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مخرجات القطاع السياحي في المحافظة.



وقال الإعلامي يزن الشمايلة إن مثل هذه الأيام السياحية تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي من خلال نشر ثقافة وتاريخ المواقع السياحية في المملكة، كما تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.



من جانبه أشار مساعد مدير إذاعة صوت الكرك ورئيس ملتقى مواسم الثقافي ياسر البشابشة الى جمعية "موميا" التي أعادت لمنطقة سيل الكرك ألقها وحضورها السياحي والاجتماعي والثقافي كواحدة من أهم المناطق السياحية في محافظة الكرك.



واشتمل اليوم السياحي على فقرات فنية في منتجع جمعية موميا قدمها الفنانون بلال السعودي وخالد القرالة وراشد الشمايلة.