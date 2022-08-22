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الإثنين، 22-08-2022 06:10 م

تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي

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الوكيل الاخباري - قال مدير مياه الطفيلة المهندس مصطفى زنون، إنه جرى تنفيذ مشروعات لتأهيل وتحسين شبكات المياه الرئيسة والفرعية في المحافظة، فيما هناك مشروعات أخرى قيد التنفيذ، ما سيسهم في معالجة الفاقد المائي، وتحسين سرعة الاستجابة لشكاوى كسور الشبكات بفاعلية.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن إدارة المياه عززت كميات التزود المائي لعدد من المناطق والقرى الجنوبية المرتفعة؛ لسد احتياجات المواطنين الصيف الحالي.

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