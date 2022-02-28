تنقلات واسعة بين عدد من القُضاة النظاميين في المحاكم - أسماء

الوكيل الاخباري

اضافة اعلان





- قرر المجلس القضائي إجراء التنقلات التالية للسادة القضاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتباراً من تاريـــــــــــــخ 1/3/2022.وجاء القرار استناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته.وتاليا الأسماء:1. قاضــــــــــــــــــــي محكمة استئناف عمـــان السيد/ نهـــار عطية الغــــــــزو قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز2. قاضــــــــــــــــــــــــــــــــي محكمـــــــــــة اســتئناف عمان السيد/ نزار محمد المومـــــــني قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز3. قاضـــــــي محكمة اســتئناف عمان السيد / إبراهيم نديـــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــلايطه قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز4. مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتور/ محمد موسى البخيت قاضياً لدى المحكمة الإدارية5. قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ ياسين عايد اللوزي مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية6. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ عطا عبدالمعطي الدويـــــــــــــــــــــــــك قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان7. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ حســـــــــــــــــن ســـــــــــــــــلامة الغويـــــــــــري قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان8. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية الدكتورة/ أمل صبـــحي أبوعبيـــــــــــــد قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان9. قاضي محكمة إربــــــــــــد الابتــــدائية السيد/ محمد سلمان ملحم قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان10. قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ عبد الناصــــــــــــــــــــــر علي الدهون قاضيــــــــــــــــــــــاً لدى محكمة عمان الابتدائيـــــــة11. مدعي عام الكرك القاضي السيد/ طارق زياد النوايسة مدعياً عاماً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي12. قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ مرام جمعه الأغوات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي13. قاضي محكمة صلح القصر السيد/ معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي14. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح معــــــــان السيد/ زيــــــــــــــــــــــــــــــــد انور المشاعله قاضيـــــــــاً لــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح الشوبك15. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح عمــــــــان السيد/ محمد رشــــــــــــــــــــــــــــــــــراش النعيمي قاضيـــــــــاً لـــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح ســــــحاب16. قاضي محكمة صلح المفـرق السيد/ "احمد إبراهيم " "محمد رياض" بندقجي قاضـــــــــــــياً للصلح لدى محكمــة عمـــــان الابتدائية17. قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ معاذ فلاح الضلاعين قاضياً لدى محكمة صلح القصر18. قاضي محكمة صلح غور الصافي السيدة/ حلا ذياب الطراونة قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية19. قاضي محكمــــــة صلـــــح الشوبك السيد/ كرم عبدالكريم المصري قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية20. قاضي محكمــــــــــــــــة صلـــــح سحاب السيد/ مهند شوكت البشتاوي قاضياً للصلح لدى محكمة المفــرق الابتدائية21. قاضي محكمة صلح الكرك السيد/ محمد دخيل الخزاعلة قاضياً لدى محكمة صلح غور الصافيواستناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، وأحكام المادة (4) من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010، قرر المجلس انهاء انتداب قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ شاكر إبراهيم سلامة العموش لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان، ونقله بدرجته وراتبه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان اعتباراً من تاريخ 1/3/2022.وبناء على تنسيب مدير المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان رقم (م ف ص/10/2022) تاريخ 28/2/2022 انتدابه للعمل لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ولمدة سنتين.