الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 10:30 م

تنقلات واسعة بين عدد من القُضاة النظاميين في المحاكم - أسماء

233153_49_1557929483


الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي إجراء التنقلات التالية للسادة القضاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتباراً من تاريـــــــــــــخ 1/3/2022.اضافة اعلان


وجاء القرار استناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته.

وتاليا الأسماء:

1. قاضــــــــــــــــــــي محكمة استئناف عمـــان السيد/ نهـــار عطية الغــــــــزو قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز

2. قاضــــــــــــــــــــــــــــــــي محكمـــــــــــة اســتئناف عمان السيد/ نزار محمد المومـــــــني قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز

3. قاضـــــــي محكمة اســتئناف عمان السيد / إبراهيم نديـــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــلايطه قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز

4. مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتور/ محمد موسى البخيت قاضياً لدى المحكمة الإدارية

5. قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ ياسين عايد اللوزي مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية

6. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ عطا عبدالمعطي الدويـــــــــــــــــــــــــك قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان

7. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ حســـــــــــــــــن ســـــــــــــــــلامة الغويـــــــــــري قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان

8. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية الدكتورة/ أمل صبـــحي أبوعبيـــــــــــــد قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان

9. قاضي محكمة إربــــــــــــد الابتــــدائية السيد/ محمد سلمان ملحم قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان

10. قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ عبد الناصــــــــــــــــــــــر علي الدهون قاضيــــــــــــــــــــــاً لدى محكمة عمان الابتدائيـــــــة

11. مدعي عام الكرك القاضي السيد/ طارق زياد النوايسة مدعياً عاماً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي

12. قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ مرام جمعه الأغوات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي

13. قاضي محكمة صلح القصر السيد/ معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي

14. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح معــــــــان السيد/ زيــــــــــــــــــــــــــــــــد انور المشاعله قاضيـــــــــاً لــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح الشوبك

15. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح عمــــــــان السيد/ محمد رشــــــــــــــــــــــــــــــــــراش النعيمي قاضيـــــــــاً لـــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح ســــــحاب

16. قاضي محكمة صلح المفـرق السيد/ "احمد إبراهيم " "محمد رياض" بندقجي قاضـــــــــــــياً للصلح لدى محكمــة عمـــــان الابتدائية

17. قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ معاذ فلاح الضلاعين قاضياً لدى محكمة صلح القصر

18. قاضي محكمة صلح غور الصافي السيدة/ حلا ذياب الطراونة قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية

19. قاضي محكمــــــة صلـــــح الشوبك السيد/ كرم عبدالكريم المصري قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية

20. قاضي محكمــــــــــــــــة صلـــــح سحاب السيد/ مهند شوكت البشتاوي قاضياً للصلح لدى محكمة المفــرق الابتدائية

21. قاضي محكمة صلح الكرك السيد/ محمد دخيل الخزاعلة قاضياً لدى محكمة صلح غور الصافي

واستناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، وأحكام المادة (4) من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010، قرر المجلس انهاء انتداب قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ شاكر إبراهيم سلامة العموش لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان، ونقله بدرجته وراتبه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان اعتباراً من تاريخ 1/3/2022.

وبناء على تنسيب مدير المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان رقم (م ف ص/10/2022) تاريخ 28/2/2022 انتدابه للعمل لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ولمدة سنتين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

أخبار متعلقة
قصر العدل - Copy

ترفيع نائب عام عمّان إلى الدرجة العليا

FKQfTpYXIAMpHZp

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

3-gavel-dreamstime_1437513

حبس موظف حكومي 4 أشهر وتغريمه 5 آلاف دينار لتهاونه بواجباته

8789_1

قرارات جديدة لطلبة الشامل - تفاصيل

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

الشبول: العالم عرف الملك عبد الله الثاني قائداً استثنائياً

1220211982124185043483

الصفدي ينقل تحيات الملك إلى أمير الكويت