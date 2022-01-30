قرارات جديدة لطلبة الشامل - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قررت اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) برئاسة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عقد دورة ربيعية للشامل، حددت من خلالها فئات الطلبة الذين يحق لهم التقدم للامتحان ومواعيد التقدم لها ومواعيد عقد امتحاناتها العملية والنظرية.

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كما أعلنت اللجنة في بيان صادر اليوم الأحد، عن قرارات جديدة تُتخذ لأول مرة فيما يخص الطلبة.



وأشار العجلوني إلى أن موعد تسجيل الطلبة في هذه الدورة الربيعية لعام 2022 يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 6/2/2022م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/2/2022م.



أما مواعيد الامتحانات العملية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة وامتحان الكفاءة العملي لبرنامج الدبلوم الفني، فتبدأ يوم السبت الموافق 12/3/2022م، وحتى يوم الخميس الموافق 17/3/2022م.



وفيما يتعلق بمواعيد الامتحان النظري للأوراق النظرية، فهي حسب الورقة، وستكون كالآتي:



الورقة الأولى يومي الاربعاء والخميس الموافق 23/3/2022 م و 24/3/2022م، اما الورقة الثانية فيعقد امتحانها يومي السبت والاحد الموافق 26/3/2022م و 27/3/2022م، والورقة الثالثة فيعقد امتحانها يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 29/3/2022م و30/3/2022م.



اما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم للامتحان بحسب الدكتور العجلوني فهم :



المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2020 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.



المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2020 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها.



الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الشتوية لعام 2022م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة أو أوراق نظرية من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي درسها، ولا يجوز له إعادة الامتحان العملي (الورقة العملية).



المستنفد حقه:



الحالة الأولى:

“من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الشتوية 2022 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الشتوية 2022، فيتقدم للامتحان بجميع الأوراق النظرية والعملية ولمرة واحدة فقط وعلى الخطط الدراسية التي درسها إذا كانت من ضمن الخطط الدراسية التي يتقدم بها الطلبة المنتظمون أو المعيدون، وخلاف ذلك فيسمح له بالتقدم للامتحان لمرة واحدة أيضاً في أقرب تخصص نظير لتخصصه وفقاً للخطط الدراسية وإجراءات الامتحان سارية المفعول”.



الحالة الثانية:

“الطالب الذي تقدم على الدورة الشتوية 2022م ضمن فئة (مستنفذ حقه) ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها استثنائياً وللدورة الحالية فقط، وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان على الدورة الشتوية 2022”.



وأكد الدكتور العجلوني انه ولأول مره بتاريخ الامتحان فقد اوصت اللجنة العليا للامتحانات بعقد دورات تأهيلية للطلبة الراغبين بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لتهيئتهم للامتحان وتعريفهم بمخرجات التعلم وإرشادهم إلى طريقة التحضير للامتحان، وتكليف مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة بمتابعة ذلك مع جميع الكليات”.