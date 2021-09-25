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السبت، 25-09-2021 04:55 م

تنويه هام من السفير العراقي في الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري حول ما تناقلته وسائل إعلام بان وزارة العدل العراقية اقامت دعوة قضائية في الاردن لاستعادة الاموال العراقية المحجوزة.

وقال العذاري في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير العدل العراقي القاضي سالار عبدالستار كلف خلال زيارته الأردن القسم القانوني في السفارة العراقية في عمّان بمتابعة الملفات من خلال مفاتحة الجهات القضائية في كل من العراق والاردن وهذا هو السياق المتبع من قبل السفارة منذ سنوات.

وقال السفير : اتمنى على وسائل الاعلام التواصل مع السفارة للتحقق من صحة ودقة المعلومة قبل نشرها.

‏‎وبين ان ابواب السفارة دائما مفتوحة والعمل مستمر من اجل تطوير العلاقات العراقية الأردنية ورفعها الى مستويات اعلى تنعكس ايجابيا بالخير على شعبينا الشقيقين . 

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